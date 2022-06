11 foto di una casa rustica che ti ispireranno a costruire la tua

La ristrutturazione del bagno riflette e sintetizza con chiarezza le linee guida del progetto: una casa capace di rileggere lo stile rustico in maniera assolutamente contemporanea. L'equilibrio cercato è evidente nella presenza di mattoni a vista, che riportano in evidenza la vecchia struttura, integrati in un contesto fatto di linee nette e minimaliste per i sanitari e la rubinetteria.