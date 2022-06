Un appartamento terribile rinasce moderno in provincia di Milano

E’ così che sono intervenuti i nostri esperti, i quali hanno pensato a rimodernare gli spazi in virtù di una fluidità e luminosità senza eguali. Innanzitutto si è optato per un magnifico total white che ha ribaltato le sorti dell’appartamento. Il bianco, si sa, contribuisce a rendere gli ambienti più ariosi e luminosi, dando la sensazione di trovarsi in un ambiente più ampio di quanto lo sia in realtà. Le pareti sono state eliminate in virtù di un unico grande spazio che include il soggiorno e un’area studio sapientemente appartata e discreta. Qui, la parete di fondo acquista una tonalità di grigio scuro che dona spessore all’ambiente. Sulla destra, infine, troviamo una grande porta scorrevole composta da due pannelli lucidi, alle cui spalle si nasconde la cucina. In questo modo, a seconda delle esigenze la cucina può diventare parte dell’open space o distaccarsene.