Come trasformare il soggiorno: un esempio di restyling tutto italiano

Ed ecco invece il benvenuto che si riceve ora entrando nell'area giorno! Sulle pareti dei colori freschi e giovani si alternano al bianco di fondo. Anche la porta d'ingresso in legno è stata verniciata di bianco, mimetizzandosi con la parete stessa. Mentre, dal punto di vista strutturale, pareti e soffitti hanno mantenuto il loro assetto originario, il pavimento ha rivoluzionato completamente il suo aspetto.

Tramite una struttura galleggiante o flottante, al vecchio pavimento in marmo si è sostituito il parquet, anche se solo visivamente. Un telaio in metallo infatti regge il nuovo rivestimento, lasciando che non poggi direttamente sul suolo. Il prezioso marmo viene così conservato – per un futuro diverso utilizzo dell'ambiente, come per mantenerne alto il valore commerciale in caso di vendita – ma permettendo comunque di cambiare il look del soggiorno in questo momento. L'utilizzo di un pavimento flottante permette inoltre di isolare acusticamente gli ambienti, evitando problemi di questo tipo negli appartamenti condominiali.