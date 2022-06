5 motivi per amare le case con calcestruzzo a vista

Oggi parleremo di un materiale tanto caro all'architettura del XX secolo: il calcestruzzo. Nel linguaggio comune, spesso, si commette un piccolo errore, indicando i progetti che adoperano questo materiale sotto il nome di costruzioni in cemento armato. In realtà, l'architettura utilizza un conglomerato o calcestruzzo di cemento, sabbia e ghiaia, con una struttura metallica interna che ne fa da scheletro.

Come abbiamo già accennato, il calcestruzzo è stato fondamentale per l'architettura moderna del secolo scorso, a partire dal maestro Le Corbusier, fino ad arrivare ad uno dei nostri architetti preferiti, Oscar Niemeyer. L'architetto brasiliano ha influenzato l'architettura contemporanea, riuscendo a sfruttare al massimo le possibilità che il calcestruzzo poteva dare alle sue opere: linee rette e curve audaci senza eguali, come ad esempio la Cattedrale di Brasilia (1970).

Quest'oggi ci soffermeremo su un aspetto in particolare. Infatti, con cemento o calcestruzzo a vista s'indica una modalità precisa di utilizzo di questo materiale in architettura: questo metodo costruttivo consiste nel non ricoprire le superfici esterne o interne con intonaco o con rivestimenti di altri materiali, ma nel lasciarle visibili, con il loro tipico colore grigio. Il calcestruzzo a vista sembra essere molto amato anche dagli architetti contemporanei che lo usano soprattutto per case, ville e abitazioni di vario tipo. Per questo motivo, oggi vi porteremo in giro per il mondo, tra progetti magnifici, per spiegarvi i 5 motivi che ci spingono ad amare le case costruite con il cemento a vista.