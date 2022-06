La casa di legno è anche sull'albero

Quanti di noi hanno desiderato almeno una volta di avere una casa sull'albero? Una di quelle splendide casette in legno che spesso si vedono nei film dove i protagonisti sono ragazzini che hanno fatto di questo piccolo rifugio il loro quartier generale. Beh, la casa sull'albero non è solo un sogno d'infanzia, ma può essere una realtà anche nella vita degli adulti, soprattutto se questo tipo di abitazione viene costruita da architetti esperti: basta avere in mano un buon progetto, travi di legno e la voglia di costruire. Ovvio è che, se ci troviamo in Italia, questo genere di abitazione non potrà essere la dimora per tutti i giorni, ma un luogo dove andare a rilassarsi nelle calde giornate estive.

Oggi abbiamo preso due progetti di case in legno adagiate e fissate tra i rami di alberi, abbiamo scelto tre foto ciascuno per mostrarvi come si presentano, internamente ed esternamente, queste particolari strutture.