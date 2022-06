Il design della foresta

Una foresta, gli alberi, la luce del sole che filtra attraverso i rami e le foglie, quell'umidità che arriva dall'erba bagnata. Quello che ci propone Pyka-Leone è una sensazione prima che un complemento d'arredo, percezioni che nascono e s'invocano attraverso i materiali e le forme. La natura è ancora una volta fonte di una ispirazione che, fortunatamente, non si esaurisce come le risorse del pianeta. Così si approfondisce il tema ancestrale che collega uomo e ambiente: due soggetti, una sola essenza purtroppo violata più di qualche volta. Le opere che stiamo per presentare hanno fatto parte di collezioni di importanti musei e fondazioni in tutto il mondo.