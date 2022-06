6 idee salvaspazio per una mini camera da letto

Come far stare in una decina di metri quadrati un letto matrimoniale, i comodini, l'angolo studio e la cabina armadio? Ecco la soluzione di POINTARCHITECTS: una mini camera da letto con gioca con i volumi, dando vita a diversi livelli integrati tra loro. La pedana e la testata del letto sono infatti due grandi contenitori che permettono di mantenere tutto in ordine senza bisogno di ricorrere ad alcun mobile. E se siamo in cerca di idee per l'armadio darealizzare in camera da letto, da copiare questa soluzione sopra elevata accessibile dalla piccola scala in ferro.