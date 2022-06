10 case rustiche dal fascino immortale

Il camino è un elemento quasi onnipresente in una casa rustica, se non c'è potete anche decidere di installarne uno nuovo, o una stufa a pellet. Sicuramente un angolo o una parete con un focolare che illumina e scalda le vostre serate è un valore aggiunto per la vostra abitazione. E come in passato ritorna ad essere un luogo conviviale, dove tutti si raccolgono, e intorno ad esso si raccontano vecchie storie o aneddoti divertenti. Se siete fortunati potrete ritrovare un camino in pietra come questo in un antico edificio, o in una taverna dimenticata, vi consigliamo di non coprirlo e di non modificarlo, un buon restauro lo farà rivivere.