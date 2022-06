Un appartamento anni '70 dopo una ristrutturazione moderna diventa la casa ideale

Ci troviamo in un vecchio appartamento di 90 mq situato in un edificio del lontano 1974. Date le sue lontane origini, l’appartamento risulta marchiato da quelle che all’epoca erano le caratteristiche architettoniche e decorative più in voga, come una minuziosa suddivisione degli spazi, l’utilizzo di tonalità bigie e senza carattere, il ricorso al legno come principale materiale decorativo, e l’impiego di piastrelle a fantasia per il rivestimento delle pareti. Tutto molto lontano dai criteri più attuali…