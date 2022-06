10 tipi di arredamento moderno che ti faranno dire Come ho fatto a non pensarci prima?!

A sfatare il mito legato all'attuale stile minimale ci pensa il seguente interior design: l'arredamento essenziale si unisce con armonia a una palette neutra e rilassata, ma non manca di certo il calore domestico che ogni contesto abitativo dovrebbe avere. Il legno, in questo senso, diventa alleato prezioso, proprio per il suo grande potere di riscaldare gli spazi rendendoli accoglienti.