Una Ristrutturazione con i Fiocchi!

Quello che stiamo per presentarvi è il progetto di una trasformazione davvero miracolosa. Dopo anni di abbandono è caduta in uno stato a dir poco fatiscente. A ridarle nuova vita è stato lo studio OAK 2000 che, con originalità e raffinatezza, è riuscito in sorprendente intento. Le caratteristiche del progetto sono l’utilizzo del legno, la valorizzazione della vecchia pavimentazione, e una ventata di modernità e luce. Il nuovo ambiente possiede dunque uno stile scandinavo e minimalista, che con la sua semplicità si mostra estremamente elegante e ricco di fascino. Vediamo insieme in cosa consiste questo prima e dopo.