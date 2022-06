Come dar vita a uno splendido bagno moderno

Resine, pietre acriliche e sinterizzate di nuova generazione, ma, più in generale tutti i materiali compositi avanzati, costituiscono la nuova frontiera delle superfici per ambienti come bagno e cucina. Già sdoganata in svariati progetti d'interni, la categoria dei Solid Surface, si pone quindi sul mercato come valida alternativa ai materiali tradizionali, grazie anche a proprietà idrorepellenti, ipoallergeniche e sostenibili.