La ristrutturazione di una casa anni Settanta

Come ben sapete, a noi di homify piacciono molto le ristrutturazioni. Si tratta sicuramente anche di una pratica molto diffusa, è più raro trovare nuove costruzioni e spesso si preferisce investire in edifici esistenti, anziché partire da zero. Questo è un lavoro del Gruppo Edile Padova attraverso cui notiamo una grandissima attenzione ai dettagli, alla qualità dei materiali e in cui ogni singolo e infinitesimo elemento contribuisce a creare un'atmosfera speciale. Il luogo senza dubbio privilegiato è il soggiorno… siete curiosi?