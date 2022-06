10 facciate luminose per case molto piccole

Per la progettazione di un buon rivestimento, bisogna innanzitutto analizzare le caratteristiche della facciata in questione, come le dimensioni, i componenti e la struttura. Questi dettagli ci portano a decidere cosa utilizzare e lo stile della casa.

In questo libro di idee vi mostreremo 10 rivestimenti per piccole facciate e, probabilmente, alcuni di essi possono risultare idonei alla vostra casa. Vieni con noi ad esplorare queste 10 immagini per vedere se una di queste facciate ha qualcosa in comune con la vostra casa.