La riqualificazione di una casa: cura delle finiture e nuovo giardino

La casa è stata costruita su un terreno in pendenza e la struttura si compone di tre livelli. La combinazione di linee rette e di una serie di cerchi genera il disegno della facciata, che deroga dalle convenzioni del tessuto urbano in cui si inserisce. Infatti se la si confronta al resto delle abitazioni presenti nel quartiere, richiama l'attenzione per i dettagli delle finiture, per la parete in mattoni a vista e per una tavolozza di colori in cui dominano il lilla e il bianco.

Notevoli anche gli elementi in metallo di recinzione e chiusura: dipinti di bianco, contrastano con i toni cromatici delle pareti della casa.

Con il sistema di balconi che si affacciano sulla strada e una scala quasi monumentale che conduce all' ingresso principale, questa casa si distingue marcatamente nel contesto in cui è inserita.