Top 5 – I migliori articoli della settimana

Alcune persone hanno il sogno di vivere in campagna, circondati dagli alberi e dagli animali. Molta gente vorrebbe vivere nella foresta, a contatto solo con la natura selvaggia. Per altri, una spiaggia sarebbe più che sufficiente, con una vista mozzafiato sul mare, questo sicuramente. Altri ancora, invece, amano la città perché sanno di poter godere di tutti i comfort possibili. Il progetto di Isabela Canaan Arquitetos e Associados possiamo però considerarlo una via di mezzo: una sorta di rifugio urbano che accoglie i suoi residenti in un'oasi lontana dal caos, sfoggiando per altro un'eleganza e uno stile da fare invidia!

Scoprite questa casa incredibile!