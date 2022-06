10 case perfette per chi pensa piccola ma mia

Per molti l'importante è che la casa sia accogliente, intima e funzionale indipendentemente dalla sua ampiezza. E questo è certamente un'aspirazione comune nella valutazione di una casa. Le difficoltà di ottenere un ambiente che sia allo stesso tempo funzionale e comodo, però, sono certamente maggiori quando i volumi a disposizione sono ridotti. Si può poi discutere su quali siano da considerarsi come come piccole, in termini di metratura. In questo Libro delle Idee abbiamo raccolto dei progetti che possono rappresentare degli esempi di case piccole che riescono a sintetizzare gli elementi menzionati e diventare spazi che possono considerarsi indipendenti e personali. Case che possono essere seconde case, case per le vacanze, ma anche vere e proprie case. Case di cui si può dire, piccola, ma mia . Vediamole insieme.