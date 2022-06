Il garage di lusso

Sembra un po' l'ambientazione di un film, anzi non di UN film, ma di un film in particolare: The Transporter , vi ricordate? Jason Statham viveva in una splendida casa sul litorale della Costa Azzurra, un luogo incantevole e la casa era spettacolare, peccato che ad un certo punto della pellicola, la fantastica villa a picco sulla scogliera veniva fatta esplodere dal cattivo di turno e con essa anche il garage. Jason Statham comunque non aveva una Porsche, ma una nerissima BMW serie 5. Senza perderci in lunghe digressioni, in questa fotografia potete vedere un modo intelligente di parcheggiare la vostra auto facendo sì che nessuno possa rubarvela: una pedana mobile la posizionerà qualche centimetro dentro al suolo, in modo che nessuno possa fuggire via con il vostro prezioso gioiellino, mica male no?

Con questa immagine si conclude il nostro articolo riguardante i garage di lusso, ma se volete continuare a leggere di fantastici progetti, vi consigliamo:

- homify 360° – Villa Luisa: quando il lusso non ha paura a mostrarsi

- homify 360°: una villa di lusso tra Ferrari e design