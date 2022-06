10 tipi di lavandini per il bagno

Un favoloso lavandino per il bagno in pietra con uno stile raffinato e chic. Per chi desidera un bagno lussuoso, non è sufficiente decorare la stanza con mobili eleganti, ma occorrono anche dei pezzi unici, come questo. Il lavabo è in pietra chiara, bello come una scultura. E' lineare e ben definito e in questo caso è una bacinella in appoggio. I miscelatori sono ancorati al muro e tutto è armonioso anche nei colori che si mescolano: il nero della base e il bianco della parete, tutto in pietra.