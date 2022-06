Un attico che vuole moderno e un po' futurista

Questo attico così raffinato e moderno nasce dalla ristrutturazione di una mansarda. Gli spazi sono stati ridistribuiti per adeguare l'appartamento alle nuove esigenze e adesso è una meravigliosa residenza con spazi fluidi e continui e una forte identità. La scelta stilistica che domina su tutto è il total white. Finiture e arredi sono bianchi, le linee sono essenziali, ma per il noto principio less is more , questo non si traduce affatto in una mancanza di carattere, anzi, al contrario! È una scelta forte, estrema. Andiamo a scoprire meglio questo lavoro dell'interior designer Carlo Chiappani!