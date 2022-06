60 mq di un Appartamento da Copiare

Come già detto in precedenza, una tavolozza incentrata sul bianco può anche annoiare. Uno dei modi in cui questo effetto si è evitato è stato tramite l' inserimento in posizioni strategiche di pezzi d' arte ed elementi colorati. La camera da letto in questo appartamento funziona anche da studio, e una delle prime cose che si notano è la quantità di luce naturale che vi penetra! Grazie a questo tipo di beneficio sono stati necessari solo piccoli aggiustamenti per far sì che la camera apparisse più ampia. Se si esclude la poltrona dalla vivace imbottitura e l’ opera d' arte a muro, la stanza è quasi completamente bianca; alcuni dettagli, come la lampada a sospensione in metallo, conferiscono un’ aura di modernità a questo ambiente molto sobrio.