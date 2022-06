Un bagno da vivere

Il bagno è una zona fondamentale dell'abitazione, non solo per quanto riguarda l'igiene personale, ma anche per vivere al meglio sé stessi ed il proprio benessere. L'importanza del comfort non è da trascurare: stile e ordine devono andare a braccetto nella creazione di questo spazio.

Il bagno moderno si è trasformato in una vera e propria stanza del benessere e molti sono i modi per renderlo il più confortevole e funzionale possibile: dai grandi specchi ai materiali, dai colori fino alla possibilità di includere anche delle piccole spa domestiche , il bagno si reinventa. Non più un luogo di semplice passaggio, ma una stanza dove potersi coccolare vivendo al meglio la propria intimità.