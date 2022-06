L'eleganza senza tempo dei pavimenti in marmo

Se avete la fortuna di abitare in una casa dagli antichi pavimenti in marmo, o se volete farne realizzare di nuovi, questo è l'articolo che fa per voi. Quando si parla di pavimenti in marmo bisogna innanzitutto scegliere su quale tipologia di marmo puntare. Perché i pavimenti in marmo sono tutti impermeabili, resistenti a urti e abrasioni, agli oli e ai grassi (purché opportunamente trattati), ma, in quanto a venature, colori e intarsi c'è davvero l'imbarazzo della scelta. I pavimenti in marmo realizzati con granuli o con più grosse scaglie di pietra sono detti alla veneziana e sono molto resistenti; il travertino – una roccia sedimentaria calcarea fatta di carbonato di calcio e ossidi -, antiscivolo e antigelivo – è perfetto per pavimentazioni di patii e terrazzi. Ci sono poi i pavimenti in marmo con intarsi e decori, quelli dai colori neutri come il bianco e il beige e quelli dalle sfumature accese come il verde malakite, il blu lapislazzulo o il rosso damasco. In ogni caso, qualsiasi siano le tipologie di pavimenti in marmo scelte, è bene affidarsi a un professionista per la loro posa.

