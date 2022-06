homify 360°: tra forme geometriche e architettura minimalista

L'architettura si è vista protagonista di grandi evoluzioni, sia per quello che riguarda le forme geometriche, che per gli stili che si sono susseguiti nel corso del tempo. Dai più classici palazzi di inizio secolo, fino ai moderni volumi dallo stile minimalista, ormai ci imbattiamo in una grandissima quantità di edifici dalle forme strane o comunque fuori dall'ordinario. Intenzione di oggi è quella di andare a sbirciare da vicino una di queste case, osservandone i particolarissimi esterni dalle geometrie precise e dando uno sguardo a come sono stati strutturati gli interni in modo che tra dentro e fuori si creasse un'armonia moderna di grande eleganza.

Ci troviamo sui monti piemontesi in provincia di Cuneo. Il progetto è stato curato dallo studio Damilano e riguarda una villa moderna di 350mq che prende il nome di B House.