I 6 errori più comuni nelle decorazioni Fai Da Te

Se il buco che avete fatto sulla parete per appendere un quadro è troppo grande, potete risolvere il problema con un po’ di stucco o cemento bianco. Uno strato di primer e due di vernice faranno si che il piccolo incidente di percorso sia solo un brutto ricordo. Tuttavia, se il foro è esageratamente grande, prima di effettuare questo trattamento sarà necessario un ulteriore passaggio: utilizzate della fibra di vetro autoadesiva per coprire completamente l'area, e poi spatolatevi dello stucco. Quando la superficie sarà asciutta rimuovete con della carta vetrata il materiale in eccesso e procedete con l’aggiunta primer e la verniciatura.

Ricordate i fischer consentono di forare solo minimamente la parete; di solito sulla confezione è indicato il diametro della punta da trapano da utilizzare.