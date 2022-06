Una Casa dal Fascino Shabby Piena di Idee da Copiare

La suite, generosa nello spazio, consente il posizionamento di una specchiera, accanto alla scala, che non passa inosservata per via del bel celeste che la contraddistingue. Dal punto di vista cromatico, è la parte che spicca maggiormente nella divisione, sebbene si armonizzi perfettamente con il letto e il comodino. Da notare i dettagli bucolici, come il cesto con fiori e delle vecchie gabbie contenenti candele.