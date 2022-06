Un Piccolo Bagno degli Anni '70 Diventa Moderno a Milano

Questo progetto di restyling dell'architetto Colella ci dimostra che anche un bagno assolutamente senza speranza può diventare un ambiente raffinato e piacevole. Non ci credete? In effetti non è stato semplice, le pareti non sono state toccate, quindi la metratura è rimasta la stessa e così vale anche per la porta, però le foto del dopo vi lasceranno a bocca aperta! Siete pronti?