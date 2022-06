Come arredare casa in stile classico-moderno

Oggi vi mostreremo una casa che adopera per i suoi interni uno stile classico-moderno: una nuova tendenza d'arredamento che vede confluire due stili apparentemente opposti in una sola combinazione vincente. Per fare ciò, utilizzeremo le immagini di una bellissima residenza dei primi del Novecento che adopera in maniera magistrale questa unione classica-moderna per i suoi interni e le sue decorazioni.

L'arredamento classico ha due grandi sottocategorie: si suddivide in stile francese, cioè Luigi XVI, e in quello vittoriano di stampo inglese. Le caratteristiche più importanti di questo stile riguardano la qualità del legno e della lavorazione manuale per intarsi e decorazioni. Con l'introduzione di un'influenza più moderna, si mantengono principalmente gli arredi in legno, senza rinunciare a materiali più moderni, quali il metallo ad esempio, ma le forme cambiano sostanzialmente diventando molto più minimali. In questo modo, come vedremo, l'impatto visivo con l'interior design assume una leggerezza e una luminosità senza eguali. Il progetto è stato condotto dall’Arch. Lucia Bentivogli.