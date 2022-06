15 Foto di una Casa Moderna e Affascinante

L'interno della casa è incredibile, la tavolozza dei colori, presente in tutta la casa, dà un tocco sofisticato e lussuoso, pur mantenendo l'armonia in tutti i diversi spazi. La cucina si presenta come un'isola di lavoro, uno spazio dove realizzare ciò che verrà consumato nella grande sala da pranzo accanto,mentre dietro al tavolo, c’è un divano di grandi dimensioni che definisce la stanza.