7 Ambienti Shabby Chic che Piaceranno Anche al Tuo Lui

Colori tenui, linee romantiche, motivi floreali… decisamente lo stile shabby chic non rientra tra le preferenze maschili. Nemmeno quando il lui in questione è in tenera età. Ecco però un esempio di cameretta che per una volta potrebbe mettere d’accordo madri e figli: un ambiente semplice e accogliente, dove il delicato letto in ferro battuto bianco (che ci ha fatto innamorare al primo sguardo) è decorato con sobri rivestimenti a righe e accostato a una rustica cassetta in legno per la frutta utilizzata come comodino.