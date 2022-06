Solide e versatili: le finestre in PVC

In vista dell'arrivo dell'inverno, tra le altre cose, diventa importante dare uno sguardo alle finestre di casa. Che sono, naturalmente, sempre essenziali in qualsiasi periodo dell'anno, ma che con l'arrivo del freddo diventano fondamentali per proteggere la nostra abitazione dalle temperature rigide, e da tutti gli agenti atmosferici come la pioggia, la neve e il vento, la cui presenza durante la stagione invernale si fa particolarmente sentire. Per questo tornerà utile occuparsi, come faremo in questo Libro delle Idee, di finestre in PVC. Che non sempre sembrano rappresentare la scelta più immediata, ma che invece presentano molteplici vantaggi. Innanzitutto proprio in termini di resistenza alle intemperie e di durata, le finestre in PVC garantiscono un'alternativa affidabile ed economica ad altri tipi di serramenti. Anche in termini di pulizia e manutenzione, poi, le finestre in PVC presentano dei notevoli vantaggi, in quanto sono semplicissime da smacchiare e lavare e, grazie alla leggerezza delle loro strutture, qualora se ne presentasse la necessità, risultano essere più facili da smontare e rimettere in funzione. Sempre associate a scelte adeguate in termini di vetri e guarnizioni, le finestre in PVC brillano poi anche per la loro versatilità per quanto riguarda il design e l'adattabilità ai contesti architettonici e a tutti gli ambienti della casa, dalla cucina al soggiorno, in cui possono essere inserite con facilità, grazie alla grande varietà di forme, colori, configurazioni in cui sono prodotte.

Per tutte queste ragioni homify ha scelto per voi una selezione di finestre in PVC. Andiamo a vederle insieme.