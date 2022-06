23 Design di Cucine Rustiche che ti Ispireranno

Quando parliamo di cucine rustiche c'è sempre qualcuno a cui batte forte il cuore. Noi italiani amiamo questo stile in tutto e per tutto e quando si tratta di cucine allora non possiamo che innamorarci. Avere una cucina rustica non è semplice, perché richiede una progettazione attenta, non si può di certo improvvisare, né ottenere solo grazie qualche accorgimento. I materiali sono semplici, ma vanno usati con saggezza: il legno, la pietra, i mattoni a vista diventano protagonisti. Quest'oggi vogliamo ispirarvi con ben 23 cucine che risultano belle, affascinanti e non necessariamente irraggiungibili.