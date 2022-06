Top5 della settimana: l'ultima domenica di Gennaio

Uno dei momenti più importanti della vita di una persona è quando questa decide di abbandonare il nido per trasferirsi a vivere per conto suo. Spesso, però, un bilocale è già una spesa troppo alta e allora si opta per un piccolo monolocale che riuscirà a conciliare in sé la voglia di vivere per i fatti propri, con costi contenuti. In questo articolo ne abbiamo scelti due di piccole dimensioni, proprio per mostrarvi come, nonostante ci troviamo davanti a case dalla metratura veramente ridotta, non si debba per forza rinunciare ai comfort di una casa più grande.