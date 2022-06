Prima & Dopo: come abitare il sottotetto di un condominio

Un telaio in legno di alluminio è stato allora ricoperto da uno strato di lana di roccia, un materiale dall'alto valore termoisolante e ignifugo. Questo materiale possiede oltretutto buone qualità fonoisolanti, che in questo progetto sono state ulteriormente enfatizzate grazie all'applicazione successiva di pannelli in sughero. Il tetto è stato poi ricoperto con una copertura ventilata, lasciando cioè una camera d'aria tra lo strato delle tegole e lo strato isolante: ciò permette che in estate il tetto non si surriscaldi.