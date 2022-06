Come arredare la camera da letto con le tende a pacchetto

Castello, bosco fatato, cielo stellato, sala delle meraviglie… la stanza dei nostri figli è tutto questo è molto di più. E' uno spazio flessibile, pronto a cambiare aspetto di volta in volta, a seconda di ciò che suggeriscono la fantasia e il gioco del momento! E di conseguenza anche le tende della cameretta, oltre che allegre e colorate, dovranno anche essere super flessibili, in grado di seguire i movimenti del sole, per riparare dai suoi raggi o, all'occorrenza, per fare entrare più luce. Ci sembra un'impresa impossibile? Le tende plissé a vetro possono essere la soluzione che fa per noi! Si tratta infatti di un modello particolare di tende a pacchetto dotate di estrema flessibilità, perché possono essere spostate indifferentemente verso l’alto o verso il basso e fermate in qualsiasi punto, con precisione quasi millimetrica: una soluzione davvero comoda per oscurare solo i punti colpiti direttamente dai raggi solari! Inoltre, trattandosi di tende a pacchetto, basterà riavvolgerle completamente su se stesse, per far entrare tutta la luce dalle vetrate. Il consiglio: se la stanza dei nostri ha più di una finestra, scegliamo tende plissé a vetro di colori diversi, come vediamo in questa proposta di LASCIATI TENDARE, per aggiungere un pizzico di allegria in più!