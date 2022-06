20 balconi e verande da sfruttare tutto l’ anno

In homify abbiamo molti progetti di balconi e verande piene di fiori e piante, o anche senza, ma in tutti i casi con un ambiente rilassante che concilia il riposo. Sono spazi di dimensioni variabili ma ottimi per trascorrere del tempo in compagnia di amici e familiari, oppure in solitudine. Questi ambienti rigenerano la nostra anima, ci avvicinano alla natura e portano benefici alla nostra salute.

In questo libro di idee dunque vi vogliamo proporre un pò di soluzioni decorative per gli esterni, tutte estremamente gradevoli e innovative. Per spazi piacevoli da vivere tutto l’ anno!