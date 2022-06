13 Idee per Sfruttare al Massimo il Terrazzo di Casa

Gli spazi esterni della casa permettono di godere in maniera ancora maggiore della nostra abitazione, diventandone un prolungamento all'aria aperta da sfruttare per rilassarsi. Pochi, però, sono quelli che hanno la fortuna di avere un terrazzo o un giardino. E non molti hanno a disposizione un tetto da trasformare in uno spazio attivo della casa, spazio vivo e vivibile da arredare con attenzione. Di questo ci occuperemo in questo Libro delle Idee, in cui abbiamo raccolto 13 esempi da cui potrete trarre ispirazione per dare vita al vostro tetto. Seguiteci.