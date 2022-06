6 trucchi per arredare al meglio una casa dai soffitti alti

Più altezza a disposizione, più possibilità di sfruttare la verticalità di casa. Se infatti la metratura non aiuta per poca estensione, niente paura: con soffitti alti è infatti meglio applicabile l'alternativa che punta sui muri come terreno fertile per mobiletti pensili, ripiani e quant'altro. Scegliete qualsiasi forma e funzione ritenete adatta a completare il vostro soggiorno, ma anche la camera da letto e la cucina. Le composizioni più disparate e fantasiose potranno non solo essere utili per lo stoccaggio effettivo di suppellettili, oggetti e sistemi multimediali, ma anche rappresentare in termini visivi un vero plus.