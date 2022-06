Una Casa Nuova per una Famiglia Giovane con 2 Bambini

Questo invece è il risultato dell’intervento nel soggiorno, uno spazio moderno, luminoso con un nuovo look gioioso e speciale. Il pavimento in legno ha un aspetto molto tradizionale, e crea un piacevole contrasto col grigio scuro dei due comodi divani impreziositi da cuscini in un blu brillante. A fungere da tavolino, al centro dell’area soggiorno, vi è una vecchia valigia in cuoio, una soluzione unica e per questo estremamente originale. Come si può vedere, dunque, l'utilizzo di elementi d'epoca o in uno stile più tradizionale non compromettere affatto l'aspetto moderno degli interni della casa, bensì li arricchisce. Da notare infine i quadri alle pareti, un mix di tele incorniciate ed elementi decorativi di vario genere che contribuiscono a rendere l’ambiente vivace e giovanile. Tra questi possiamo ammirare delle lettere, un elemento decorativo sempre più usato nell'interior design.