Cucina lineare o con isola? 6 punti chiave da ricordare

Se abbiamo una famiglia numerosa, la cucina grande isola al centro è la soluzione che fa per noi, perché permette a ciascun componente di dare una mano. In questo modo l’isola diventerà il fulcro della nostra casa, attorno a cui ci ritroveremo non solo per preparare i pasti, ma anche per chiacchierare, lavorare e, perché no, anche fare i compiti. E potremo addirittura invitare gli amici, per divertirci a cucinare tutti insieme.