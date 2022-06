Palazzo Antico rinasce come Casa Moderna in Sardegna

Ci sono vecchi casali abbandonati, che come per incanto si trasformano in case moderne e soffitte che sembravano impossibili da abitare, tramutate in meravigliosi appartamenti. Ci sono poi i depositi, i garage e gli scantinati in rovina che rinascono come monolocali dal design minimal e le vecchie fabbriche dismesse, incredibilmente riconvertite in loft a prova di famiglia. Come ormai ben saprete non stiamo parlando di una raccolta di fiabe per bambini appassionati di Lego, ma della realtà di ogni giorno, oggetto della nostra rubrica Prima & Dopo.

Ogni volta che scoviamo un nuovo progetto, noi della redazione siamo colpiti da una nuova, inaspettata sorpresa. Alcuni però toccano delle corde diverse da quelle del semplice stupore. Quando ci troviamo di fronte ad un recupero palpabile della nostra storia comune, la contemplazione per la semplice bellezza si lega all'ammirazione incondizionata per un lavoro sinceramente rispettoso del preesistente.

È per questo che siamo andati fino in Sardegna, a Sorso, dove nel centro storico lo studio di Officina29- Architetti ha fatto rinascere un palazzo di metà Ottocento alla nuova pulsante vita di una casa moderna.