Tre idee per la casa dei sogni, un progetto: la ristrutturazione di un appartamento a Garbatella

Partiamo dunque con ordine dal primo desiderio della committenza e dalla sua realizzazione pratica per mano del team degli architetti, un'ampia zona giorno dove nessuno è di troppo. La prima foto ci mostra i risultati nella zona living, dove intuiamo come l'assetto tradizionale della vecchia pianta dell'appartamento sia stato completamente rivoluzionato: ci troviamo infatti in un grande ambiente open space dove soggiorno, zona pranzo e cucina sono perfettamente l'una la continuazione dell'altra.

Notiamo poi i particolari come la parete in mattoni pieni a vista, scoperti durante i lavori di ristrutturazione e riportati al loro smalto originario per dare un tocco industrial al soggiorno. Su questa stessa parete si è pensato poi di inserire un arredo su misura. Così ecco lo spazio per la grande libreria, per l’area audio-video e per i capienti contenitori a scomparsa che assolvono anche alla funzione di guardaroba per i tanti ospiti.

Nella zona pranzo è stato inoltre progettato un armadio le cui ante sono anche delle lavagne, sulle quali divertirsi con i gessetti colorati che troviamo nello spazio ricavato nelle maniglie in rovere: non ci dimentichiamo che questa è una casa a prova di famiglia!