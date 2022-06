I rivestimenti in pietra naturale per il bagno – Il marmo

La pietra naturale viene usata soprattutto in bagno in maniera abbastanza versatile: come rivestimento delle pareti o dei pavimenti, come piano per il lavabo o rivestimento della vasca e della doccia. Per utilizzare la pietra naturale in bagno bisogna assicurarsi che sia resistente agli acidi per scongiurare danni irrimediabili. Il travertino, l'arenaria, la pietra calcarea e il marmo sono pietre delicate che con i trattamenti specifici possono essere utilizzate per molti scopi. La loro superficie può essere levigata o lucida, fiammata o spazzolata, tutti trattamenti che rendono ogni pezzo unico, senza dimenticarci dei vari colori e dei vari abbinamenti di materiali che si possono avere. È proprio su questo aspetto che ci focalizzeremo in questo articolo.