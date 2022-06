Una piccola villa a cui non manca niente

Noi di Homify crediamo in progetti che sanno davvero come ispirare. Oggi ne abbiamo uno in serbo per voi: una splendida villa in bianco puro, che vi mostriamo in questo libro delle idee, in stile moderno-classico. Si tratta di una casa con finestre scure e dettagli bellissimi. Una casa dove non c’è niente di più semplice che vivere tranquilli.

Seguiteci in questo meraviglioso viaggio e lasciatevi ispirare dalle idee che vi propone questo progetto… Andiamo!