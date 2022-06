I segreti di una casa passiva

In questo caso, vediamo delle planimetrie della casa che espongono ai futuri acquirenti una dettagliata descrizione che spiega in maniera attenta le caratteristiche di risparmio termico ed energetico che la casa è in grado di generare, senza per questo dover rinunciare a comfort e design. Il risparmio energetico permette anche di abbattere i costi di mantenimento di cifre che possono variare tra il 60 e l'80%. La casa passiva, quindi, è una soluzione da valutare con attenzione prima di costruire o acquistare la propria casa, un investimento di lungo periodo con benefici sia per l'ambiente che per il portafoglio.