Come ravvivare un pavimento scuro: soluzioni moderne e fantasie per tappeti

Se avete appena scelto una moderna pavimentazione in total black per il vostro soggiorno e già siete lì lì per pentirvene – il monotono corvino vi ha infatti già stancati – date un'occhiata a questa foto. In questo progetto la scelta della verniciatura in nero è ricaduta sorprendentemente anche sulle travi del soffitto, ma nonostante questo, l'immagine d'insieme non ci sembra poco luminosa, anzi.

La chiave sta negli accessori di colore: oltre al pouf rosso sulla nostra sinistra e l'amaca arancione che pende dal soffitto in alto a destra un meraviglioso tappeto variopinto illumina e ritaglia la zona pranzo.