Cucina colorata e funzionale

Lo studio Enzoferrara Architetti ha fatto sì che il verde acceso trovi nel grigio antracite, il modo di non sembrare sopra le righe: il laccato del verde viene tenuto a freno dall'opaco del grigio. Fornelli a gas e pianale di lavoro si dividono perfettamente lo spazio sulla penisola. Per non dare senso di pesantezza la cappa è in vetro: una lastra verticale e una orizzontale formano la struttura dell'aspiratore appena riconoscibile grazia ad una piccola striscia metallica traforata posta all'estremità superiore della lastra vericale. L'intera struttura è sorretta da stretti fili agganciati al centro della lastra orizzontale. Il mobile a muro laccato in verde, accoglie con naturalezza lo stacco cromatico del forno elettrico.