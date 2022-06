Un appartamento che rende meno noioso lo stile moderno

Evidentemente i padroni di casa sono amanti dell'arte, come si può vedere dai numerosi pezzi sparsi per tutta la residenza. Il connubio tra pezzi di antiquariato, pezzi di design moderno e quadri colorati è davvero originale. Protagonista assoluto, in questa parte della casa, è senz'altro il grande quadro che sormonta il divano. Per i tavolini sono stati scelti due pezzi molto diversi tra loro: al centro della stanza c'è quello in cristallo, mentre lateralmente un vecchio baule. E la poltrona? Sembra essere sempre stata lì!