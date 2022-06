10 scaffali che daranno un tocco di vitalità alla tua casa

Spesso non sappiamo come decorare la camera da letto. Come potete vedere dall’immagine che proponiamo, una mensola occupa uno spazio minimo e consente di appoggiare piccoli oggetti d’uso comune. In questo caso i padroni di casa hanno optato per delle cornici ma la soluzione è molto flessibile e consente di dare libero sfogo alla propria personalità; è infatti possibile scegliere altri oggetti come candele, libri e piccoli vasi di fiori.