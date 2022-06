Un'incredibile casa autosufficiente!

La casa si trova su un’isola, immersa nella natura e circondata da dune.. un paesaggio idilliaco! Pensate che per non deturpare il paesaggio, l’isola presenta alcune limitazioni. Ad esempio, le costruzioni non possono superare una superficie in pianta superiore ai 110 m². Per questa ragione, la casa si sviluppa maggiormente in una zona interrata, dove si trovano: le stanze da letto, i bagni e la sauna. Un cortile interno ha l’incarico di donare a queste stanze luce e aria.

La facciata della casa è rivestita da toghe in legno verticali in diverse tonalità e che con il passare del tempo perderanno colore così da arrivare a fondersi con il colore delle dune di sabbia . In questo modo, la casa sembrerà essere quasi invisibile. Il design del tetto infine, fatto in legno, zinco e muschio, contribuisce all’aspetto particolare e compatto della casa.